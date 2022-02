WM-Quali 2022: James Rodríguez - vom Volksheld in Kolumbien zum Sündenbock

Wie groß die Gräben zwischen James und den kolumbianischen Fußball-Fans ist, zeigte sich jüngst im Länderspiel gegen Peru. Kolumbien kämpft derzeit um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022, doch das Ticket für Katar ist nach dem 0:1 gegen Peru um Freitag und dem darauf folgenden 0:1 in Argentinien am Dienstag in weiter Ferne gerückt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Quali in Südamerika)