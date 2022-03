Brasilianische Fußballer nach Ukraine-Flucht in der Heimat gelandet

São Paulo (SID) - Eine Gruppe brasilianischer Fußballspieler mitsamt Familien ist nach mehrtägiger Flucht vor dem Krieg in der Ukraine am Dienstag in der Heimat gelandet. "Das Schlimmste war, was wir auf der Straße sahen: Menschen, die starben, Menschen, die nichts mit dieser Situation zu tun hatten", sagte Stürmer Pedrinho von Schachtjor Donezk nach der Ankunft in Sao Paulo.