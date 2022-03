Entscheidung gefallen: Kölns Özcan spielt für die Türkei

U21-Europameister Salih Özcan vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wird künftig für die Türkei spielen. Dies gab der 24-Jährige am Freitag in Sozialen Medien bekannt. Gleichzeitig nominierte Nationaltrainer Stefan Kuntz den Mittelfeldspieler für das Länderspiel der Türken am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Italien. Zuvor hatte Özcan seit der U15 alle Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen.