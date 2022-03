Fenerbahce suspendiert Özil

"Unsere A-Spieler Mesut Özil und Ozan Tufan wurden per Beschluss aus dem Kader ausgeschlossen", teilte Fener in den sozialen Netzwerken knapp mit. Özil war im Januar 2021 vom FC Arsenal nach Istanbul gewechselt. Am Wochenende war der 33-Jährige beim 2:1-Heimsieg gegen Konyaspor zur Halbzeit ausgewechselt worden, sein Verhältnis zu Trainer Ismail Kartal ist laut türkischen Medien angespannt.