Torflaute vorbei: Erling Haaland führt Norwegen zum Sieg

Der Jungstar traf beim 2:0 (0:0) in Oslo in der 77. Minute zum 1:0 - und tankte damit auch für den Schlussspurt in der Bundesliga Selbstvertrauen. Dort war Haaland nach seinem Comeback nach knapp zweimonatiger Verletzungspause zuletzt dreimal ohne Treffer geblieben. Eigentlich keiner Rede wert, aber für einen Spieler mit seiner Quote geradezu eine Torflaute.