Kommt die Super League doch? Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin sollen neuen Anlauf planen

„Blödsinn“ nannte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Pläne beim Financial Times‘ „Business of Football Summit“ und erklärte: „Es steht den Vereinen frei, ihre eigenen Turniere zu veranstalten, aber sie sollten nicht erwarten, dass sie an den von der UEFA organisierten Turnieren teilnehmen. Sie haben eine Pandemie benutzt, jetzt benutzen sie einen Krieg.“