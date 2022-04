Alkohol am Steuer? Ex-Weltmeisterin Solo festgenommen

Die zweimalige Olympiasiegerin soll am bereits am Donnerstag auf einem Parkplatz in Winston-Salem/North Carolina festgenommen worden sein. Aus den Gerichtsunterlagen geht laut Medienberichten hervor, ein Passant habe beobachtet, dass Solos zweijährige Zwillinge auf dem Rücksitz des Autos saßen, während die 40-Jährige über eine Stunde lang bei laufendem Motor schlafend am Steuer saß.