Austria Wien droht der Zwangsabstieg! So dramatisch ist die Lage

„Es hat in der Vergangenheit einige Fehler in der wirtschaftlichen Planung mit dem Bau des neuen Stadions gegeben, da war ich noch Sportdirektor bei der Austria. Ich habe damals mit ansehen müssen, dass es bereits Probleme mit dem Budget und der Finanzierung gab“, blickt Austria-Legende und Ex-Nationalspieler Franz Wohlfahrt im Gespräch mit SPORT1 zurück. „Das Stadion ist ein echtes Schmuckstück, aber leider war es zu teuer und es ist mehr Geld in die Infrastruktur gesteckt worden als in die Mannschaft.“