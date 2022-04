Bayern München-Neuzugang Zvonarek ist der jüngste Kapitän im Erstliga-Fußball

Der offensive Mittelfeldspieler wird sich ab der Saison 2022/23 der zweiten Mannschaft der Münchner anschließen. „Der FC Bayern ist einer der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Hier in Zukunft spielen und dieses Trikot tragen zu können, erfüllt mich mit Stolz. Und es spornt mich zusätzlich an, jeden Tag hart an mir zu arbeiten“, meinte Zvonarek.