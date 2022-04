FC Südtirol schafft erstmals Aufstieg in Serie B

Deutsch ist die Muttersprache von mehr als 60 Prozent der Bevölkerung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Zuvor hatte in dem AC Bozen in der Saison 1947/48 lediglich ein Klub aus der autonomen Provinz Bozen in der Serie B gespielt. Seit 22 Jahren mischt der FC Südtirol im Profi-Fußball mit, die letzten zwölf davon spielte er in der dritthöchsten Liga.