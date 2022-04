Gündogan bester deutscher Torschütze der Premier League

In der vergangenen Saison hatte Gündogan 13-mal getroffen, in Burnley legte er nach der Führung durch den früheren Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (5.) mit seinem sechsten Saisontor (25.) nach. Wichtiger als sein Tor sei der Sieg gewesen, mit dem City vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag gegen den FC Liverpool auf Platz eins blieb. - Die deutschen Toptorjäger in England in der Übersicht: