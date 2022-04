PSG zum zehnten Mal französischer Fußballmeister

Für Superstar Lionel Messi, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona an die Seine gewechselt war, ist es der erste Titel im PSG-Trikot. Auf das Traumziel, den Gewinn der Königsklasse, muss PSG weiter warten. Das Starensemble war in diesem Jahr im Achtelfinale an Real Madrid gescheitert. Im französischen Pokal war ebenfalls bereits in der Runde der letzten 16 gegen OGC Nizza Schluss.