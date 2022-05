EU-Kommission befürwortet Reform der Königsklasse

Er sehe die vergangenen Wochen und Monate mit der Rückkehr zu vollen Stadien als "Abfuhr an die, die behaupteten, dass das Interesse verloren gegangen sei", betonte Schinas, "als Abfuhr an all diejenigen, die versucht haben, den Erfolg des Fußballs mit ihrem egoistischen Vorgehen zu verhindern." Es brauche "langfristiges Handeln, eine offene Vision, die auf Werten basiert", um den Fußball weiterzuentwickeln.