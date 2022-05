Rooney gegen Vardy: Gericht verhandelt Ehefrauen-Schlammschlacht

Am Royal Court of Justice sind bis zu sieben Verhandlungstage anberaumt. Die lokale Presse berichtet unter dem Titel "Wagatha Christie" - ein Spitzname für Coleen Rooney, einer der bekanntesten Vertreterinnen der WAGs ("Wifes and Girlfriends"), in Anlehnung an die weltberühmte Krimi-Autorin Agatha Christie.