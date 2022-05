Gündogan-Wechsel? Guardiola mit Machtwort zum deutschen Nationalspieler

Zuletzt hatte es in englischen Medien Spekulationen über die Zukunft von Gündogan gegeben, der noch bis 2023 an City gebunden ist. "Wenn er weg will - wir wissen nichts davon", betonte Guardiola und spottete: "Wenn all die Twitter-Accounts sagen, dass er geht - ich weiß nichts davon. Vielleicht haben die mehr Infos als ich oder der Klub, keine Ahnung."