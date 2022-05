Milan vor Saisonfinale zwei Punkte vor Inter

Inter wahrte indessen seine Chance in Cagliari. Matteo Darmian (25.) und Lautaro Martinez (51.) sorgten für eine 2:0-Führung, ehe den Gastgebern der schnelle Anschluss durch Charalampos Lykogiannis (53.) gelang. Martinez beseitigte in der Schlussphase (84.) alle Zweifel am Inter-Sieg.