Schwere Krawalle nach Abstieg von AS Saint-Etienne

Der Abstieg des französischen Rekordmeisters AS Saint-Etienne aus der Ligue 1 ist von schweren Krawallen begleitet worden. Nach der 4:5-Heimniederlage nach Elfmeterschießen in der Relegation gegen AJ Auxerre stürmten am Sonntag Hunderte vermummte Anhänger den Rasen und warfen gezielt Feuerwerkskörper und Bengalo-Fackeln in Richtung der Profis.