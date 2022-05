FIFPro schlägt Alarm: Zu viele Spiele, zu kurze Pausen

Laut Analyse haben Mane und Salah zudem in dieser Saison durchschnittlich 90.000 Reisekilometer in den Knochen, die Brasilianer Eder Militao und Vinicius Junior in Diensten von Madrid sogar 128.000. Sogar 82 Prozent der Trainer sind der Ansicht, dass sie bei ihren Spielern psychische Probleme beobachten, die durch den verdichteten Spielplan verursacht werden.