Franco Foda neuer Trainer beim FC Zürich - Nachfolger von Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter

Der FC Zürich hatte in der vergangenen Saison erstmals seit 2009 den Titel geholt, Foda und der FCZ treten somit in der zweiten Qualifikations-Runde zur Champions League an. Neben Breitenreiter waren auch dessen Assistenten Darius Scholtysik (Co-Trainer) und Fabian Sander (Spielanalyse) nach Hoffenheim gewechselt.