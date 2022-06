TRansfermarkt: Morata kehrt von Juve zu Atletico zurück

Morata, der schon einmal von 2014 bis 2016 für Juve gespielt hat, wäre gerne in Turin geblieben. In diesem Trikot zu spielen, sei für ihn "mit das Größte", sagte er. Möglicherweise gibt es für Morata aber erneut einen Weg zurück zu Juve, sollte Atletico seine Forderungen in den kommenden Wochen doch noch zurückschrauben, schrieben italienische Medien.