Community Shield: FC Liverpool mit Klopp gegen Manchester City und Guardiola im Liveticker

Herzlich willkommen aus dem King Power Stadium in Leicester, wo Pokalsieger Liverpool auf Meister Manchester City trifft. Normalerweise findet die Partie im Londoner Wembley-Stadion statt, doch da am Sonntag das Finale der Frauen-EM zwischen England und Deutschland in Wembley ausgetragen wird, steigt das Spiel nun im Stadion von Leicester City, dem letztjährigen Champion im Community Shield.