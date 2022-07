Ex-Meister Bordeaux darf in der 2. Liga starten

Bordeaux, 2009 zum bislang letzten Mal französischer Meister, gehört dem spanisch-luxemburgischen Geschäftsmann Gerard Lopez, der in der Vergangenheit unter anderem als Formel-1-Rennstallbesitzer in Erscheinung getreten war. Vor allem in den 1980er-Jahren gehörte Girondins mit drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen zu den erfolgreichsten Klubs. Zu den Stars zählten die Europameister Jean Tigana und Bernard Lacombe sowie der spätere Weltmeistertrainer Aime Jacquet. In der abgelaufenen Saison stieg der Klub als Tabellenletzter ab.