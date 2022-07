Krasser Fehlstart für Franco Foda mit dem FC Zürich

Der Knackpunkt im Spiel war wohl der verschossene Strafstoß von Antonio Marchesano (55.) beim Stande von 0:0. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Foda besitzt in Zürich einen Zweijahresvertrag bis 2024. Der FC Zürich hatte in der vergangenen Saison erstmals seit 2009 den Titel in der Schweiz geholt.