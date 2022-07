Foda-Team FC Zürich weiter ohne Torerfolg

Für den FCZ stehen 0:6 Tore und nur ein Punkt zu Buche. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Foda, Nachfolger von Meister-Coach Andre Breitenreiter (TSG Hoffenheim), besitzt in Zürich einen Zweijahresvertrag bis 2024. Der FC Zürich hatte in der vergangenen Saison erstmals seit 2009 den Titel in der Schweiz geholt.