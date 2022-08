Benevenuto: "Würde sich wundern, wer alles homosexuell ist"

Benevenuto hatte in einem Podcast seine Homosexualität öffentlich gemacht - als erster FIFA-Schiedsrichter. Er stand auf der Liste der potenziellen Videoschiedsrichter für die WM in Katar, wurde aber nicht nominiert. "Ich glaube daran, dass eine WM auch die Chance zur Verbesserung bietet. Vielleicht können sich Sitten und Regeln ändern", sagte er angesprochen auf die WM in einem Land, in dem gleichgeschlechtliche Partnerschaften verboten sind.