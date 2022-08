Serie A: Juventus lässt gegen AS Rom erneut Punkte liegen

Gegen den Conference-League-Sieger kam die Alte Dame am Samstag mit dem Ex-Frankfurter Filip Kostic in der Startelf nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Damit gerät die Mission Titeljagd ins Stocken. Schon in der Vorwoche hatte Juve bei Sampdoria Genua (0:0) Punkte liegen gelassen.