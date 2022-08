Klinsmann: "Inter wird bald den wahren Gosens sehen"

Inter Mailand startet am Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Auswärtsspiel bei US Lecce in die neue Spielzeit. In der vergangenen Saison belegte Inter in der Abschlusstabelle Platz zwei hinter Stadtrivale AC Mailand. Der gebürtige Emmericher Gosens spielt seit Januar für Inter, nach seinem Wechsel aus Bergamo war der 13-malige Nationalspieler zunächst verletzt und kam nicht in Schwung.