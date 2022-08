Messi-Doppelpack: PSG feiert Auftaktsieg bei Clermont Foot

Angeführt von Superstar Lionel Messi ist Paris St. Germain erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet. Ohne die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer siegte PSG zum Auftakt in die neue Saison in der Ligue 1 ohne Mühe mit 5:0 (3:0) bei Clermont Foot.