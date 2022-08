Nach Auseinandersetzung mit Conte: Tuchel ein Spiel gesperrt

Die Teammanager können gegen die Strafe in Berufung gehen. Laut FA hätten beide „zugegeben, dass ihr Verhalten nach dem Schlusspfiff unangemessen war“. Tuchel und der Italiener Conte hatten sich am Rande des Ligaspiels am Sonntagabend zwei hitzige Wortgefechte geliefert und waren nach Abpfiff mit Roten Karten des Feldes verwiesen worden. Am Montag klagte die FA beide an.