Reynoso neuer Fußball-Nationaltrainer Perus

Dies war Peru in diesem Jahr nicht geglückt. Die Südamerikaner scheiterten im Juni in der Quali für die Endrunde zum Jahresende in Katar im Play-off gegen Australien. Der Argentinier Gareca hatte sich mit Peru für die WM 2018 in Russland qualifiziert, es war die erste Teilnahme nach 36 Jahren. Er war sieben Jahre im Amt.