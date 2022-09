Auch Beckham nimmt Abschied von der Queen

„Der speziellste Moment für mich war die Auszeichnung mit dem Order of the British Empire“, sagte Beckham, der 2003 von der Queen geehrt wurde: „Ich habe damals meine Großeltern mitgenommen, die große Royalisten waren. Ich hatte solches Glück, in meinem Leben ein paar Momente in Gesellschaft Ihrer Majestät zu haben. Es ist ein trauriger Tag, aber ein Tag, an den man sich immer erinnern wird.“