Bei Asterix und Obelix: Ibrahimovic gibt Schauspiel-Debüt

Frankfurt am Main (SID) - Zlatan Ibrahimovic auf ungewohntem Terrain: Der schwedische Fußballstar versucht sich in einer neuen Rolle - als Schauspieler. Ibrahimovic spielt im neuen Asterix- und Obelix-Film „Die Seidenstraße“, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, mit. Ibrahimovic hatte selbst ein Video mit dem Trailer auf in den Sozialen Medien veröffentlicht.