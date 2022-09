Fabio Cannavaro wird Trainer des Zweitligisten Benevento

In der Serie B wird sich Cannavaro mit seinen ehemaligen Teamkollegen Filippo Inzaghi messen, der den Klub Reggina Calcio trainiert und sein Vorgänger bei Benevento war. Inzaghi hatte Benevento 2020 in die Serie A geführt, am Ende der Saison 2020/21 war der Klub jedoch wieder in die Serie B abgestiegen.