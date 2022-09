Die spektakulärste Parade aller Zeiten! René Higuitas unfassbarer Skorpion-Kick

Abseits des Platzes hatte Higuita von Anfang an kein leichtes Leben: Er wuchs in Castilla, einem der schäbigsten Viertel in der ehemaligen Drogenhochburg Medellín auf. Dass er nicht wie seine Jugendfreunde auf die schiefe Bahn geriet, war seiner Großmutter geschuldet. Seine erste Frau verlor er früh.