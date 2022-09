Ex-Bayern-Star Arturo Vidal bei Flamengo Rio de Janeiro gefeiert

Ganze 23 Titel hat der 35-Jährige in seiner Karriere auf Vereinsebene bereits gesammelt, aber er will immer noch mehr. „Wir hoffen, dass wir am Ende der Saison alle drei Titel (Copa Libertadores, brasilianischer Pokal und Meisterschaft, Anm. d. Red.) gewinnen können“, erklärte er nach dem Halbfinal-Triumph seines neuen Vereins Flamengo Rio de Janeiro bei CA Velez Sarsield.