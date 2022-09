Feyenoord und Arnesen beenden Zusammenarbeit

„Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren gemeinsam erreicht haben, und deshalb trennen sich unsere Wege im positiven Sinne“, wurde Arnesen in einer Klub-Pressemitteilung zitiert. Er sei Feyenoord sehr dankbar: „In den letzten Monaten, während meiner Krankheit, habe ich viel Unterstützung durch den Verein erfahren.“ Arnesen konnte aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion zuletzt seine Arbeit nicht fortsetzen.