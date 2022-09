Kreuzbandriss bei Kalajdzic bestätigt - OP gut verlaufen

Der Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers hat den Kreuzbandriss bei Stürmer Sasa Kalajdzic nun auch offiziell bestätigt. Die Wolves teilten am Freitagnachmittag mit, dass der ehemalige Stuttgarter am Dienstag vergangener Woche am Knie operiert wurde, der Eingriff sei gut verlaufen. Der Österreicher wird wohl seine komplette erste Premier-League-Saison verpassen, laut Verein ist eine Zwangspause von rund neun Monaten bei einer solchen Verletzung vorgesehen.