Ohne Baumgart, aber mit „roter Wand“: Kölns Auftakt in Nizza

In Nizza sorgt die Ticketsituation indes für Unmut. Der Klub habe den Vorverkauf eine Woche lang für die 14.000 Dauerkarteninhaber geöffnet und in dieser Zeit 1500 Tickets verkauft, sagte Präsident Jean-Pierre Rivere in einem Interview auf der Klubhomepage: "Dann begann der freie Verkauf nach Mitternacht, und um 5.00 Uhr morgens hatten die deutschen Fans schon 2500 Tickets erworben. In Deutschland gibt es große Vorfreude auf dieses Spiel, ich würde gerne dasselbe in Nizza sehen."