Salzburg-Sportdirektor Freund gibt Chelsea einen Korb

"Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich beim FC Red Bull Salzburg am besten aufgehoben bin, und ein Wechsel für mich nicht infrage kommt", wurde Freund auf der RB-Homepage zitiert: "Wir stecken mitten in einer höchst intensiven Phase und haben wichtige Aufgaben in Bundesliga, Cup und Champions League zu erledigen ? darauf richten sich mein ganzer Fokus und meine ganze Konzentration." Das Angebot von Chelsea habe ihn allerdings geehrt.