Sensationsstart bei PSV! Ex-Barca-Talent Xavi Simons blüht auf

Auch in der Liga lief es von Beginn an und Simons schnürte bereits im zweiten Saisonspiel einen Doppelpack. Nach nun sieben Spieltagen stehen schon sechs Tore und drei Vorlagen auf dem Konto des offensiven Mittelfeldspielers. Mit seinen sechs erzielten Treffern liegt er in der Torschützenliste auf Platz zwei, knapp hinter seinem Teamkollegen Cody Gakpo, der bereits acht Treffer erzielt hat.