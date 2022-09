Studie: Zahl der Verletzungen in Europas Top-Ligen gestiegen

Frankfurt am Main (SID) - In den fünf großen europäischen Fußballligen ist die Zahl der Verletzungen in der Saison 2021/22 um 20 Prozent gestiegen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des britischen Versicherungsmaklers Howden hervor. Die Kosten der Vereine lagen demnach in Rekordhöhe bei rund 610 Millionen Euro.