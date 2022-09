Transfersommer: Premier League pulverisiert Rekordmarke

Borussia Dortmund zahlte 91,1 Millionen für neue Stars, unter anderem für Sebastien Haller (31 Mio.) und Karim Adeyemi (30). Am meisten Ablöse brachten Erling Haaland (für 60 Mio. plus Boni von Dortmund zu Manchester City) und Robert Lewandowski (für 45 plus 5 Mio. vom FC Bayern zum FC Barcelona) ein. Am wenigsten Geld gab der VfL Bochum (750.000) aus, die beste Bilanz erwirtschaftete der VfB Stuttgart (plus 25,45 Mio.).