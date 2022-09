Vertrag bis Januar: Karius unterschreibt in Newcastle

„Er ist ein sehr guter Torhüter mit Erfahrung in der Premier League und in Europa und er wird uns in einem wichtigen Teil der Saison unterstützen“, erklärte Newcastle-Trainer Eddie Howe. Karius fügte an: „Ich bin aufgeregt. Es ist eine gute Gelegenheit für mich und ein großartiges Projekt, an dem ich teilhaben kann. Ich habe nicht lange gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen.“