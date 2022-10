Argentinien-Legende Gonzalo Higuaín kündigt sein Karriereende an

Higuaín wechselte 2020 zum renommierten MLS-Klub Inter Miami und erzielte seither in 64 Spielen 26 Tore und steuerte 14 Assists bei. Er war 2021 Torschützenkönig des Teams und ist auf dem besten Weg, dies auch in diesem Jahr zu erreichen. In den letzten 14 Spielen brillierte der Stürmer mit zwölf Toren und zwei Vorlagen. Mit Miami will sich Higuain einen Platz in den Playoffs sichern.