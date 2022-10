Emery wird Nachfolger von Gerrard bei Aston Villa

Emery hat bereits Erfahrung in der Premier League gesammelt, von 2018 bis 2019 trainierte er den FC Arsenal. Dazu kommen ein Engagement bei Paris St. Germain und drei Titel in Folge in der Europa League mit dem FC Sevilla (2014 bis 2016). Seit 2020 trainierte der 50-Jährige den FC Villarreal, mit dem er in der vergangenen Saison den FC Bayern aus der Champions League gekegelt hatte. 2021 hatte er auch mit Villarreal die Europa League gewonnen.