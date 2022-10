FIFA-Signale für Entschädigungsfonds: "Wollen das vorantreiben"

In die Debatte über einen Entschädigungsfonds für verletzte oder getötete Fremdarbeiter auf Baustellen für die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) kommt offenbar Bewegung. Gut fünf Wochen vor Beginn des Turniers signalisierte ein Spitzenfunktionär des Weltverbandes FIFA bei einer Anhörung im paneuropäischen Europarat in Straßburg „Interesse“ der WM-Macher.