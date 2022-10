Maradona-Trikot von 1986 im WM-Museum ausgestellt

Diego Maradonas legendäres Trikot, in dem er 1986 sein berüchtigtes „Hand-Gottes“-Tor gegen England erzielte, wird während der Weltmeisterschaft in Katar ausgestellt. Das Shirt, das bei einer Auktion vor fünf Monaten für 9,3 Millionen Dollar an einen geheimen Käufer verkauft worden war, wurde an Katars 3-2-1-Sportmuseum ausgeliehen und wird dort von Sonntag an bis zum 1. April zu sehen sein.