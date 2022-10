Mario Balotelli: Sein allerletztes Aufbäumen?

Im Vorfeld hatte der Sion-Coach selbst zugegeben, dass er und Balotelli eine Position suchen müssten, in der der Ex-Nationalspieler möglichst viele Bälle kriege. „Denn ist er in Tornähe in Ballbesitz, ist er immer noch Weltklasse“, betonte der italienische Trainer. Ob auf dem Flügel oder in der Mitte als zweiter Stürmer neben dem formstarken Stojilkovic, Balo sei ein Spieler, der beides kann - und das zeigte er auch gegen die Grasshoppers.