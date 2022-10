Stadionkatastrophe: Doll "unsagbar traurig"

Mindestens 174 Menschen starben am Samstagabend (Ortszeit) in der Fußballarena in Malang (Provinz Ostjava). Unter den Opfern befinden sich auch Kinder. 180 Personen wurden verletzt. Nach dem 2:3 von Arema FC gegen Persebaya FC hatten nach Polizei-Angaben 3000 Arema-Fans das Spielfeld gestürmt.