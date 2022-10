Starker Nebel: Kölns „Endspiel“ in Tschechien abgebrochen

Köln ist momentan Dritter der Gruppe D und braucht einen Sieg im letzten Auswärtsspiel der Gruppenphase. Der ohnehin enge Terminplan wird nun noch ein wenig enger: Schon am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) muss die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim antreten, nächste Woche Donnerstag steht dann das letzte Gruppenspiel der Conference League gegen OGC Nizza an.